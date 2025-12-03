Gilmar Mendes limita impeachment no STF e Rodrigo Bacellar é preso | Andei Pensando | 03/12/2025

O episódio de hoje analisa a decisão de Gilmar Mendes que restringe drasticamente a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF, uma canetada que tira do Senado e do cidadão o poder de acionar o mecanismo e centraliza tudo nas mãos da PGR. Gabriel Wainer explica por que esse movimento, vendido como proteção institucional, na prática cria o sistema de blindagem mais rígido da história da Corte.