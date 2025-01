O bilionário Elon Musk discursou durante o evento de posse de Donald Trump como presidente dos EUA, na segunda-feira (20), em Washington. Durante a fala, ele agradeceu "por fazerem isso acontecer" e, na sequência, fez um movimento com as mãos. Alguns usuários das redes sociais apontaram a semelhança do gesto com uma saudação nazista.