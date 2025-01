GAYS e TRANS como DOENTES MENTAIS? Deputada critica novas regras da Meta | Conversas Cruzadas

Foi anunciado nesta terça-feira (7) pela Meta, dona do Facebook e do Instagram, que o seu programa de verificação de fatos será encerrado. De acordo com o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, serão adotadas pela Meta as "notas da comunidade", um recurso similar ao implementado pela plataforma X, de Elon Musk. Por meio de uma publicação no Instagram, o CEO informou que o foco será em filtros para combater violações legais e de alta gravidade. Zuckerberg justificou a escolha como um retorno "às raízes em torno da liberdade de expressão".