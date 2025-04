Esperança e vontade de recomeçar: gaúchos que migraram em razão da enchente refazem a vida em outras cidades. Reportagem de Zero Hora encontrou algumas dessas pessoas, chamadas de refugiadas climáticas, e mostra como está o recomeço de laços afetivos, as lembranças do que ficou para trás e o que elas esperam do futuro.