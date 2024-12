A Catedral de Notre-Dame de Paris voltou a receber visitantes no último sábado (7), quase cinco anos após o incêndio que devastou um dos principais símbolos da França. O reparo do monumento histórico custou cerca de 700 milhões de euros (equivalente a R$ 4,4 bilhões). No total, trabalharam na obra mais de 250 empresas e centenas de artesãos. E, entre os profissionais envolvidos, estava a gaúcha Juliana Rodrighiero, pesquisadora e restauradora de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul.