Gaúcha Atualidade debate cenário político nacional e possíveis candidatos para 2026

A corrida presidencial de 2026 já começou nos bastidores — e o governador gaúcho Eduardo Leite é um dos nomes cotados para representar a chamada terceira via. No Gaúcha Atualidade, Rosane de Oliveira e Matheus Schuch analisam os movimentos de Leite e comentam o cenário nacional: a direita busca um substituto para Jair Bolsonaro, com Tarcísio de Freitas ganhando força, enquanto Lula segue liderando as pesquisas, mas com dificuldades no segundo turno. Também comentam os impactos dessas articulações nas votações em Brasília e os nomes que se movimentam no Rio Grande do Sul para 2026.