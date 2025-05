Gafe de JANJA na China? LULA critica polêmica sobre TIKTOK com Xi Jinping | Conversas Cruzadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas ao vazamento de uma conversa entre ele, o presidente chinês, Xi Jinping, e a primeira-dama Janja da Silva, durante jantar oficial. Ele rebateu as notícias sobre uma suposta pergunta feita por Janja ao líder da China, sobre o TikTok. De acordo com Lula, o encontro era confidencial e restrito aos participantes da comitiva e que apenas seus ministros e dois parlamentares estavam presentes. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (14), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o analista internacional e doutor em Filosofia, Cezar Roedel, e o professor de Economia da UFRGS, Rober Iturriet Ávila, para debater a visita de Lula à China e a guerra comercial com os Estados Unidos.