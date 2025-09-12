Gabriella Di Laccio, a gaúcha condecorada pela Família Real Britânica | Perimetral Podcast

No novo episódio do Perimetral Podcast, Juliana Bublitz conversa com Gabriella di Laccio, soprano gaúcha eleita uma das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo pela BBC e que, no dia 30 de setembro, será condecorada pelo rei Charles como membro da Ordem do Império Britânico. Gabriella revisita sua trajetória da infância em Canoas e Sapucaia do Sul, quando treinava em um teclado de papel por não ter piano em casa, até os palcos de Londres. Ela fala ainda sobre a fundação Donne, Women in Music, criada para dar visibilidade às compositoras historicamente invisibilizadas.