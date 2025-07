No Gaúcha Hoje desta segunda-feira (7), Gabriel Sant'Ana Wainer e Antonio Carlos Macedo comentaram sobre a declaração final do Brics 2025, que condenou os ataques militares contra o Irã, pediu a saída de Israel do território palestino e defendeu a reforma no Conselho de Segurança da ONU. O documento, porém, não se posicionou referente à guerra entre Rússia e Ucrânia. Assista ao trecho!