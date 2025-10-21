Gabriel Wainer comenta Boulos ministro, Lula e Trump na Ásia e Sarkozy preso na França | Andei Pensando | 21/10/2025

O episódio de hoje do Andei Pensando fala sobre a nomeação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência da República, uma escolha que mistura cálculo político e simbolismo social. Gabriel Wainer analisa como Lula tenta reacender sua base militante com um dos líderes mais populares da esquerda, mas corre o risco de transformar diálogo em endosso e governo em militância. O programa também comenta a viagem de Lula ao Sudeste Asiático, onde pode ocorrer o tão aguardado encontro presencial com Donald Trump, em meio a tensões sobre a crise na Venezuela. No giro internacional, o episódio traz o impacto da prisão do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, a vitória de Rodrigo Paz na Bolívia, que encerra duas décadas de domínio da esquerda de Evo Morales, e a ascensão de Sanae Takaichi, a primeira mulher a governar o Japão, uma conservadora fã de heavy metal que promete sacudir a política e a economia japonesa. No quadro Descompliquês, Gabriel explica de forma leve o conceito de juros negativos, usado no Japão por quase uma década e que virou símbolo de uma economia rica, mas estagnada.