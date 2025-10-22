Gabriel Wainer comenta acórdão de julgamento de Bolsonaro, Fux no STF e caso Ninho do Urubu | Andei Pensando | 22/10/2025

O episódio de hoje analisa o acórdão do julgamento de Jair Bolsonaro, publicado pelo Supremo Tribunal Federal, e o que ele representa no amadurecimento da democracia brasileira. Gabriel Wainer comenta como o processo deixa de ser apenas jurídico e passa a ser um espelho político do país, revelando que democracia não é só eleição, mas consequência. O programa também fala sobre o pedido do ministro Luiz Fux para deixar a Primeira Turma do STF, movimento que expõe o isolamento interno e a falta de espaço para divergências dentro da Corte. No quadro Militando, Gabriel mostra como o caso é interpretado por militantes de esquerda e de direita, e reflete sobre o risco de transformar o Supremo num espaço sem pluralidade. O episódio ainda traz o adiamento da escolha de Lula para a vaga deixada por Barroso e a absolvição dos réus no caso do Ninho do Urubu, tragédia que matou dez jovens jogadores do Flamengo em 2019 e escancarou a distância entre justiça técnica e justiça moral no Brasil.