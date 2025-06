O jornalista Gabriel Sant'Ana Wainer comentou no Gaúcha Hoje desta quinta-feira (5) sobre a ida da deputada Carla Zambelli aos EUA e a soltura de Mc Poze no RJ. O cantor estava preso desde o dia 29/05, acusado de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Já a deputada responde a dois processos no STF e teve prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, na última quarta-feira (4).