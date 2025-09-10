Fux mantém delação de Mauro Cid: "Banho de água fria nos bolsonaristas"

Depois de acatar três preliminares dos advogados de defesa dos réus do núcleo crucial da trama golpista, o ministro Luiz Fux mostrou que é mesmo capaz de surpreender a plateia que acompanha o julgamento. Os advogados esperavam que ele considerasse nula a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, mas Fux não só considerou a colaboração válida, como disse que as idas e vindas do delator são normais. Disse mais que as “advertências pontuais” feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, ameaçando suspender os benefícios diante das omissões de Cid.