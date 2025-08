Fundamental para a economia do RS, BR-386 ainda tem danos da enchente de 2024

Mais de um ano após a pior tragédia climática do Rio Grande do Sul, uma das principais rodovias do Estado ainda tem cicatrizes da enxurrada. Dois pontos da BR-386 seguem em recuperação, e o andamento de outras obras de melhoria foi prejudicado pela inundação, como o alargamento da rodovia entre Estrela e Lajeado e a duplicação até o município de Marques de Souza. Como resultado, a via apresenta longos trechos delimitados por cones que exigem atenção redobrada dos motoristas e, em determinados horários, reduzem a velocidade média de carros e caminhões. (Leia reportagem completa)