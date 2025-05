No Gaúcha Hoje desta quinta-feira (22), Gabriel Sant'Ana Wainer comentou sobre a notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reajusta salários e reorganiza cargos no Executivo federal. Durante sua fala, Wainer falou ainda sobre a aprovação da lei que flexibiliza as regras para licenciamento ambiental – votada na última quarta-feira (21) pelo Senado Federal. Assista ao trecho!