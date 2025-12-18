Fraude INSS: senador Weverton Rocha investigado; Lula dá ultimato à UE | Andei Pensando | 18/12/2025

A Polícia Federal avançou mais uma etapa na investigação da fraude bilionária no INSS e, desta vez, o cerco chegou a um parlamentar, o senador Weverton da Rocha, do PDT do Maranhão. Além disso, o número dois do Ministério da Previdência, Secretário-Executivo Adroaldo Portal foi afastado das funções e teve prisão domiciliar decretada. A operação “Sem Desconto” revelou um esquema profissional, estruturado e duradouro, que desviou bilhões de reais diretamente de aposentados, com descontos ilegais, associações fantasmas e uma engrenagem que atravessou governos.

No Senado, a aprovação do PL da dosimetria empurra a decisão para o Planalto e, inevitavelmente, para o STF. O texto tenta corrigir excessos nas penas do 8 de Janeiro, mas cria um atalho perigoso: a sensação de que a régua da Justiça muda conforme o réu. Entre sanção, veto e judicialização, o país assiste a uma disputa aberta entre Congresso, Executivo e Supremo.

Fechando o programa, Lula dá um ultimato à União Europeia para concluir o acordo Mercosul–UE ainda em dezembro. Depois de 26 anos de negociação, o presidente deixa claro que a janela está se fechando e que esperar demais pode significar negociar pior.