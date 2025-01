Chegou em Manaus na noite de sexta-feira (24) um grupo de brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos após o início da "maior operação de deportação massiva da história". As 88 pessoas ingressaram no país algemadas e acorrentadas. Foram relatados ainda maus-tratos por parte de agentes norte-americanos. De acordo com os relatos das vítimas, os funcionários da imigração dos EUA chegaram a agredir e ameaçar os passageiros.