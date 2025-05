“Foi um erro”, diz Fernando Gabeira sobre envolvimento no sequestro do embaixador dos EUA no Brasil em 1969

O comentarista da Globo News Fernando Gabeira falou que se arrepende do sequestro do embaixador dos EUA no Brasil em 1969, Charles Burke Elbrick, durante a ditadura militar. Na época, o diplomata foi capturado em Botafogo e mantido refém em uma casa alugada por Fernando. No decorrer da conversa com Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano, Gabeira relatou ainda alguns encontros que teve, anos depois, com Valery Elbrick, filha do então embaixador. Assista ao trecho!