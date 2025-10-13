"Foi difícil crescer sem ela": feminicídios deixam um órfão a cada quatro dias no RS

Sexta-feira, 17 de out de 2025
Uma família de Encruzilhada do Sul luta na Justiça para que os filhos de uma vítima de feminicídio recebam uma pensão do governo. Um decreto assinado em setembro de 2025 permite que o INSS viabilize o pagamento. Até então, só possível obter a reparação via ação judicial.
O caso da família do município do Vale do Rio Pardo aconteceu em agosto de 2020. Os quatro filhos da mulher acionaram a Justiça, mas somente um foi contemplado até agora. (leia a reportagem completa)