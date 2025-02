Um incêndio atingiu o Morro Itacolomi, em Gravataí, na manhã desta terça-feira (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h e as chamas extintas em cerca de uma hora. Com altitude aproximada de 300 metros e situado a 12km do centro de Gravataí, o local era inacessível para combate rápido das chamas. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros atuou no trabalho, despejando água sobre a vegetação.