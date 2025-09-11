FLÁVIO DINO pede aparte, ri de indireta a LUIZ FUX e menciona CHARLIE KIRK | Zero Hora

Durante o julgamento do caso da trama golpista no STF nesta quinta-feira (11) o ministro Flávio Dino pede um aparte à ministra Cármen Lúcia para falar sobre a morte do trumpista Charlie Kirk. "Ontem, infelizmente, houve um grave crime político, um jovem que é de uma posição política aparentemente ao lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia e perdão é igual a paz. E foi feito, perdão, nos Estados Unidos, e não há paz. Porque, na verdade, o que define a paz que nós sempre devemos buscar não é a existência do esquecimento."