Flagras de furto de fios expõem ousadia de um crime que toma conta de Porto Alegre | GDI

Porto Alegre teve 1.412 casos de furtos de fios e cabos no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O número já supera o total de todo 2024, quando a Capital registrou 1.369 casos. Se comparados os mesmos períodos, o aumento em 2025 foi de 110%, com 673 registros entre janeiro e junho do ano passado. Flagrantes registrados pela reportagem mostram criminosos pendurados em postes para furtar fios e cabos, com faca de cozinha e calçando apenas chinelos, igorando o risco de morte por choque ou queda. (Leia reportagem completa)