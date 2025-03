Fio solto ENROSCA EM PESCOÇO de ciclista: retirada é responsabilidade da CEEE? | Conversas Cruzadas

Cada vez mais, em grandes cidades do país como Porto Alegre, quem olha para cima ao transitar por ruas e avenidas enxerga um embaraçamento de fios e cabos presos a postes que parecem vergar sob o peso do emaranhado que enfeia a paisagem urbana. O cenário caótico é, em parte, resultado de décadas de crescimento no setor de oferta de internet, que saltou de apenas cinco grandes empresas para mais de 20 mil companhias em todo o Brasil atualmente — entre as quais pelo menos 500 atuam no Rio Grande do Sul. Como geralmente cada provedor lança seu próprio cabeamento nos postes compartilhados com as distribuidoras de energia elétrica, o resultado é o acúmulo de fiação. As soluções para esse problema envolvem mudanças regulatórias, iniciativas conjuntas de organização e implementação de novas tecnologias capazes de aliviar as redes sobrecarregadas. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (11), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, Felipe Teixeira, o procurador-geral adjunto de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente, Nelson Marisco, o superintendente técnico da CEEE Equatorial, Sérgio Valinho, e o diretor técnico da InternetSul, Narciso Flesch, para debater como acabar com o problema dos fios soltos em Porto Alegre.