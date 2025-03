Um fio soltou enroscou no pescoço de um ciclista, um adolescente de 16 anos, por volta das 16h30min de segunda-feira (3). Caso aconteceu na Rua Doutor Timotéo, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Ele machucou o pescoço e uma das mãos, com a qual tentou afastar o fio.