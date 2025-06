Nova frente fria associada a um ciclone extratropical provoca chuva intensa no último fim de semana de junho no Rio Grande do Sul. Áreas do centro-norte e nordeste do Estado estão com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil em vigor, por conta da previsão de volumes expressivos em um curto espaço de tempo. Projeção do serviço de monitoramento atmosférico Windy mostra o avanço da instabilidade.