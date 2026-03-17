Fim do scroll infinito? Entenda o que muda com o ECA Digital

Em vigor a partir desta terça-feira (17), o ECA Digital busca promover uma mudança cultural na sociedade brasileira ao estabelecer regras para plataformas quanto ao uso de crianças e adolescentes. Sancionada em setembro de 2025, a Lei nº 15.211 prevê a criação de mecanismos para que usuários comprovem ter mais de 18 anos para acessar sites com conteúdo pornográfico, de namoro, de bebidas alcoólicas e de tabaco. No Timeline, o advogado e especialista em Direito Digital Luiz Carlos Gomes Filho explicou a medida.