Fim do mistério: polícia confirma de quem é o corpo deixado em mala na rodoviária

Uma perícia de comparativo genético confirmou a identificação da mulher que foi assassinada e esquartejada em Porto Alegre no mês passado. A vítima teve partes do corpo deixadas numa mala depositada no guarda-volumes da rodoviária da Capital em 20 de agosto. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, a vítima é Brasília Costa, 65 anos.