Fim do mistério: polícia confirma de quem é o corpo deixado em mala na rodoviária

Uma perícia de comparativo genético confirmou a identificação da mulher que foi assassinada e esquartejada em Porto Alegre no mês passado. A vítima teve partes do corpo deixadas numa mala depositada no guarda-volumes da rodoviária da Capital em 20 de agosto. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, a vítima é Brasília Costa, 65 anos.  Cobertura completa em: https://www.gauchazh.com.br  Receba notícias, análises e opiniões no seu e-mail: https://gzh.digital/newsletters  Siga no Instagram: / gzhdigital   WhatsApp Gaúcha: (51) 99699-5218     Ficha Técnica:    Operação: Mauricio Pilati  Mesa de áudio: Murica Mattos Central técnica: Lucas Jardim e Pedro Castro Edição: Laura Pontin Produção: Kyane Sutelo Imagens: Jefferson Botega, Renan Mattos, Camila Hermes e Jonathan Heckler Coordenação técnica: Ismael Cavalheiro, Rafael Manito e Fernando Salvador    Coordenação: Larissa Guerra    #riograndedosul #radiogaucha #gauchahoje

