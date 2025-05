FIM DA REELEIÇÃO: PEC aprovada na CCJ do Senado é debatida por especialistas | Conversas Cruzadas

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (21), o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe a reeleição para os cargos de presidente, governadores e prefeitos. O projeto agora segue para votação no plenário do Senado — ainda não há previsão de data. Caso receba aval dos senadores, a PEC ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados. Além do fim da reeleição, a PEC também propõe o aumento do tempo de mandato para cinco anos a partir de 2034. Outra mudança seria a unificação das eleições para todos os cargos no país, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Com isso, o eleitor precisaria votar em nove cargos de uma vez só. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (23), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe o professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política da PUCRS, Alison Centeno, e o advogado e cientista político, doutor em Direito pela UFRGS, Bruno Coletto, para debater se a PEC do fim da reeleição no Brasil deveria ser aprovada.