Fim da escala 6x1: Lula coloca projeto como prioridade e pressiona Congresso

O debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou força no Congresso e entrou de vez na agenda eleitoral. O governo Lula enviou um projeto em regime de urgência que prevê duas folgas semanais, redução da jornada de 44 para 40 horas e manutenção dos salários. O Gaúcha Atualidade discute os impactos para trabalhadores, pequenos empresários e para a economia, além dos bastidores políticos que explicam por que muitos parlamentares evitam votar contra a proposta em ano de eleição.