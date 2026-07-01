Fim da escala 6X1: comitiva se reúne com Alcolumbre para destravar votação | Gaúcha Atualidade

As negociações e articulações pela aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que determina o fim da escala 6x1 terão novo capítulo no Senado nesta quarta-feira (1º). Aprovada na Câmara dos Deputados em 27 de maio, aguarda, desde então, despacho do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para ter prosseguimento da tramitação na Casa, onde também precisa ser aprovada para então ser promulgada e entrar em vigor. Às 8h desta quarta, Alcolumbre receberá para uma reunião a comissão que inclui a nova líder do governo federal no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), o senador gaúcho Paulo Paim (PT-RS), os deputados federais Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (Psol-SP), o ativista Rick Azevedo, fundador do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), e representantes de centrais sindicais.