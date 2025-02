Fiéis oram pela saúde do papa Francisco no Vaticano e na Argentina

Centenas de fiéis participaram da primeira noite de vigílias de oração pela saúde do papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano. Em Buenos Aires, o Arcebispo Jorge Ignacio Garcia Cuerva liderou uma missa em favor da saúde do Papa na Praça da Constituição. Segundo o boletim médico divulgado nesta manhã, o pontífice passou uma noite tranquila, mas segue em estado crítico. Ele tem uma falha leve nos rins, que está sendo monitorada. Aos 88 anos, Francisco está internado há onze dias para tratar uma pneumonia bilateral.