Fernanda Torres vai ganhar o Oscar? Jurada do Globo de Ouro responde

Fernanda Torres se consagrou como melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025. A sua interpretação como Eunice Paiva, em Ainda Estou Aqui, foi considerada a melhor do ano passado pelos votantes da premiação que abre a temporada. Esta é a primeira vez que uma pessoa do Brasil leva o Globo de Ouro por atuação. No programa Timeline desta segunda-feira (6) a jornalista gaúcha Miriam Spritzer, que é integrante do júri do Globo de Ouro, e a atriz Valentina Herszage, que atuou ao lado de Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui", comentam sobre as chances da atriz no Oscar.