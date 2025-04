FEMINICÍDIOS NOS RS: noticiar os crimes aumenta o número de casos? | Conversas Cruzadas

Num período de cinco dias, ao menos 10 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul. Os casos aconteceram nos municípios de Camaquã, Parobé, Feliz, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, São Gabriel, Viamão, Pelotas e Ronda Alta, todos entre quinta (17) e segunda-feira (21), no feriadão de Páscoa e Tiradentes. O que pode ser feito para evitar que outras mulheres sejam vítimas do mesmo tipo de crime? O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (23), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a comunicadora do Grupo RBS, Kelly Matos, a delegada diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher da Polícia Civil do RS, Cristiane Ramos, a deputada estadual (PCdoB) e Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, Bruna Rodrigues, e a defensora pública especializada em Defesa das Vítimas de Violência Doméstica em Porto Alegre, Claudia Barros, para debater como prevenir e combater os feminicídios no Rio Grande do Sul.