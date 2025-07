Feminicídio: relatos de um fenômeno social

Laís Malaguez Meyer e Raíssa Müller foram duas das 10 mulheres assassinadas em um período de cinco dias, em meio ao feriadão de abril deste ano no Rio Grande do Sul. Amigos e familiares narram rotina de abusos emocionais e físicos sofridos por estas vítimas. Zero Hora também ouviu pessoas ligadas a outras 18 assassinadas entre janeiro e maio no RS que não tinham medida protetiva para entender o contexto de relações que as silenciam e acabam em tragédia. Leia reportagem completa