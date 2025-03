Após notar que muitos clientes falavam sobre a dificuldade dos filhos para comerem frutas, o feirante Jorge Gomes decidiu começar uma jornada com os pequenos. Há 17 anos, criou, junto com sua fornecedora parceira, a Silvestrin, a marca “Frutas Divertidas”, que hoje é um sucesso nas feiras da Capital. Quando chegam no local, as crianças também recebem um livro de atividades e aprendem brincando.