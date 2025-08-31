A Feira na Colônia Japonesa de Ivoti, realizada no segundo e último domingo de cada mês, reúne gastronomia, artesanato, oficinas de língua japonesa e apresentações culturais, celebrando a história dos primeiros imigrantes japoneses no município. Com pratos como lámen, yakisoba e takoyaki, além do tradicional peixe assado, o evento atrai moradores e visitantes a cerca de uma hora de Porto Alegre, oferecendo um espaço de experiência direta da cultura japonesa no Rio Grande do Sul.