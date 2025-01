Com capacidade para gerar 350 megawatts (MW), Candiota 3 teve o contrato de venda de energia extinto no último dia do ano. De acordo com a prefeitura, metade da força de trabalho de Candiota provém da cadeia produtiva do carvão. A arrecadação municipal, da qual 40% é sustentada pela usina, já refluiu. Somente nos primeiros 25 dias de janeiro a receita com Imposto Sobre Serviços (ISS) caiu 30%.