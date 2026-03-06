Fátima Torri e a Fala Feminina: por que precisamos falar mais sobre o papel das mulheres | Paralelas

No episódio desta semana do Paralelas, Fátima Torri fala sobre liderança feminina, representatividade e os desafios enfrentados por mulheres em espaços de decisão. A conversa parte de experiências pessoais para discutir comportamentos, envelhecimento, cobranças e mudanças culturais necessárias. Durante a entrevista, ela também apresenta o projeto Fala Feminina, iniciativa que busca ampliar o debate sobre o papel das mulheres e incentivar novas vozes femininas a ocuparem espaços de protagonismo.