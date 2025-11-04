FARMÁCIAS deveriam vender ALIMENTOS? Qual a saída para os SUPERMERCADOS? | Conversas Cruzadas

Farmácias cada vez mais diversificam o que vendem, de alimentos a produtos de beleza e até eletrodomésticos. Do outro lado, supermercados já chegaram a manifestar interesse em vender medicamentos. A disputa entre os dois setores reacende o debate sobre concorrência, regulação e limites do comércio no Brasil. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (04/11/2025), apresentado por Léo Saballa Jr., recebe o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior, e a vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF/RS), Maria Rozário Bica. O debate aborda a venda de alimentos em farmácias e de remédios em supermercados, tema que levanta questionamentos sobre limites legais, segurança e concorrência entre os setores.