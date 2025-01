Três reféns israelenses foram resgatadas neste domingo (19) após o início do cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. As jovens tem entre 24 e 31 anos. Elas foram as primeiras de uma lista de 33 pessoas que serão libertadas nesta primeira do acordo. No vídeo, familiares celebrando o retorno delas da Faixa de Gaza para Israel.