Falsa adolescente: mulher é desmascarada se passando por criança em SC | Gaúcha+

Uma mulher de 37 anos teve a prisão preventiva decretada na quarta-feira (3) após confessar ter se passado por uma adolescente de 12 anos, vivendo por 14 meses como filha adotiva de uma família em Joinville, Santa Catarina. A mulher foi presa em flagrante pela 6ª Delegacia de Polícia de Joinville na ultima terça-feira (2), após denuncia de uma parente levantar a descoberta do crime. Amanda também passará por exames de sanidade mental. Investigada por estelionato e falsa identidade pela Polícia Civil, Amanda Maria Souza de Oliveira já possuía histórico nessa modalidade de golpes, tendo registros em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás.