Fala de juíza gera revolta e a briga por quebra de sigilos de Lulinha | Andei Pensando | 26/02/2026

No Andei Pensando desta quinta-feira (26), Gabriel Wainer analisa a fala de uma juíza aposentada no plenário do STF, que, em pleno debate sobre penduricalhos acima do teto constitucional, afirmou que faltam café, água e condições básicas de trabalho para magistrados. O programa também aprofunda o caso do TJMG, onde um desembargador havia absolvido um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 sob justificativas como “vínculo afetivo consensual”. A decisão foi revertida — mas as denúncias contra o magistrado só aumentaram. No campo político, a CPI do INSS terminou em pancadaria após aprovar a quebra de sigilo Fábio Luís Lula da Silva – o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.