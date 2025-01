O governo federal decidiu que vai revogar a norma da Receita Federal que ampliava a fiscalização sobre movimentações financeiras, entre elas, as transações via Pix. A medida ocorre após repercussão negativa e a disseminação de desinformações. No Gaúcha Atualidade desta quinta (16), Rosane de Oliveira falou sobre as implicações da medida. Confira!