Fachin tenta salvar STF e réu por feminicídio é aposentado com R$ 20 mil | Andei Pensando

No episódio de hoje, Gabriel Sant’Ana Wainer analisa as tentativas do presidente do STF, Edson Fachin, de reduzir a crise de imagem da Corte. Entre as propostas estão um Código de Ética sem consenso sobre fiscalização e a possibilidade de encerrar o inquérito das fake news, aberto em 2019. O programa também aborda o caso do cardiologista gaúcho preso após mais de 30 denúncias formais de crimes sexuais cometidos durante consultas médicas. As investigações apontam um padrão de abuso em ambiente de extrema vulnerabilidade, com relatos que incluem importunação, violência sexual mediante fraude e estupro — inclusive envolvendo uma paciente de 16 anos. Por fim, Gabriel comenta a decisão da Polícia Militar de São Paulo que colocou na reserva remunerada um tenente-coronel réu por feminicídio, garantindo a ele uma aposentadoria de cerca de R$ 20 mil mensais.