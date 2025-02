Um atacado de Taquara, no Vale do Paranhana, sofreu danos com temporal que atingiu o município na tarde desta quarta-feira (26). Segundo a Defesa Civil de Taquara, o vento chegou a 42 quilômetros por hora, o que resultou na queda de uma parte da fachada e do telhado do estabelecimento, situado na Rua Pinheiro Machado. Apesar do dano, a área foi isolada e o estabelecimento não precisou fechar. Segundo a prefeitura de Taquara, não houve registro de outras ocorrências no município.