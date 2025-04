O vídeo mostra a exposição "Memória Vintage: bancando a economia", que entra em cartaz nesta semana no Farol Santander Porto Alegre. Com curadoria de Luciana Tomasi e Angela Bohrer e coordenação-geral de Carlos Gerbase, a mostra é uma viagem no tempo. Além de falar da origem do comércio e do dinheiro, a exibição literalmente recria um banco clássico, com mobiliário original, objetos históricos e até a possibilidade de "conversar" com um funcionário.