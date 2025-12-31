Vídeos

Explosão durante incêndio em mercado deixa bombeiros feridos em Santana do Livramento

Uma explosão durante um incêndio no Supermercado 300, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, assustou moradores da região na manhã desta quarta-feira (31). O Corpo de Bombeiros está atendendo a ocorrência.  Conforme o portal Doble Chapa, um portão da garagem do supermercado acabou explodindo e atingindo algumas pessoas que estavam trabalhando no local, inclusive os bombeiros, deixando alguns feridos. Ainda não há informações sobre a gravidade desses ferimentos.

