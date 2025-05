O Inter se classificou sem sustos, mas com folclore para ser o único gaúcho nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time de Roger venceu o Maracanã-CE por 3 a 0 no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (os cearenses venderam o mando), gols de Alan Patrick, Wesley e Óscar Romero.