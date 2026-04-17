Ex-vereador é preso pela Polícia Civil por suspeita de liderar esquema de fraude licitatória

O empresário e ex-vereador de Porto Alegre Gilvani Dall Oglio, conhecido como Gringo, foi preso preventivamente pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (17). O mandado foi cumprido na residência dele, na zona norte da Capital. Batizada de Effluxus, a operação investiga um suposto esquema de ocultação de controle empresarial para fraudar licitações. As contratações sob suspeita envolvem serviços de desobstrução de redes pluviais e de esgoto, hidrojateamento, transporte e descarte de resíduos.