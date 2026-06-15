Ex-secretária presa: veja mensagens em que Paula Lopes ordenava eutanásia de animais | Atualidade

Mensagens do celular de Paula Lopes obtidas pela Polícia Civil apontam que ela teria ordenado eutanásias sem a comprovação de doenças, enquanto mantinha campanhas de arrecadação online para os animais. O teor de partes destas mensagens foi revelado pela investigação na manhã desta segunda-feira (15). Nelas, Paula discute com veterinários a situação dos animais, sugerindo ou autorizando os procedimentos. A ex-secretária do Bem-Estar Animal e presidente de uma ONG que resgata cães e gatos foi presa por suspeita de estelionato na segunda fase da operação Carrasco. Os conteúdos a seguir são baseados nas informações fornecidas pelos investigadores e reconstituem diálogos entre Paula e veterinários que prestavam serviços a ela.